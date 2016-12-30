Давид Сергеенко подытожил 2016 год

30.12.2016 18:02 Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко подытожил 2016 год и сказал о существующих вызовах.



Главным вызовом глава Минздрава назвал доступность амбулаторных медикаментов для социально уязвимого населения.



«Главное было то, что всеобщее здравоохранение, являющее одним из исключительных достижений системы здравоохранения, осуществилось без проволочек. Также будет и в будущем. В течение года были намечены такие реформы, осуществление которых уже начнется с января следующего года, их цель - больше доступности к качеству. Остаются главные вызовы, в частности, доступность амбулаторных медикаментов для социально уязвимого населения.



Подытоживание будет таковым – стабильность системы здравоохранения, закладка основания для новых реформ, а главный вызов – сложности с доступностью амбулаторных медикаментов», - заявил Давид Сергеенко.













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