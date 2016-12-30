Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Давид Сергеенко подытожил 2016 год


30.12.2016   18:02
Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко подытожил 2016 год и сказал о существующих вызовах.

Главным вызовом глава Минздрава назвал доступность амбулаторных медикаментов для социально уязвимого населения.

«Главное было то, что всеобщее здравоохранение, являющее одним из исключительных достижений системы здравоохранения, осуществилось без проволочек. Также будет и в будущем. В течение года были намечены такие реформы, осуществление которых уже начнется с января следующего года, их цель - больше доступности к качеству. Остаются главные вызовы, в частности, доступность амбулаторных медикаментов для социально уязвимого населения.

Подытоживание будет таковым – стабильность системы здравоохранения, закладка основания для новых реформ, а главный вызов – сложности с доступностью амбулаторных медикаментов», - заявил Давид Сергеенко.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Изменения в налогообложении игорного бизнеса в Грузии
В рамках госпрограммы «Производи в Грузии» государство выдало 10 компаниям 5 289 000 лари
Продажи Toyota и Mercedes в Грузии выросли на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Немецкий врач не видит необходимости операционного вмешательства в лечении патриарха Грузии
Спикера парламента Грузии: Я не курил марихуану
Российские снайперы провели учения в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна