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Беселия: Главный план на 2017 год – осуществление конституционной реформы
30.12.2016 18:27
По заявлению председателя комитета по юридическим вопроса парламента Грузии Эки Беселия, главный план на 2017 год – осуществление конституционной реформы.
Как отметила Беселия в беседе с журналистами, конституционной реформой будут предприняты конкретные шаги в направлении утверждения парламентской республики.
«Для утверждения парламентской республики нами будут приняты важные политические решения. Думаем, что парламент должен усилить функцию парламентского контроля. В процессе реформирования правосудия, правоохранительных органов парламент должен исполнять важную роль и еще более увеличить гарантии защиты безопасности наших граждан, а также соблюдения их прав», - заявила журналистам Эка Беселия.
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