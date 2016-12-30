Порошенко предложил Маккейну посетить Донбасс и увидеть действия РФ

30.12.2016 21:21 Сегодня в Киев прибыла делегация Сената США во главе с сенатором Джоном Маккейном. В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар.



Президент Петр Порошенко во время встречи с американскими сенаторами предложил им посетить Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня. Об этом сообщает сайт президента Украины.



Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине", что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.



Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий.



"Очень важным является то, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это чрезвычайно важно в эти очень тяжелые дни для моей 45 миллионной страны", - сказал президент.



Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.



Президент наградил Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Грэма за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

