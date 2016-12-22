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Инвалид-колясочник из Тбилиси уже три дня живет в зале ожидания Внукова


22.12.2016   09:46
Три дня в зале ожидания аэропорта: инвалид-колясочник прилетел в столицу на операцию, но дальше Внукова двинуться не смог. Все это время за беспомощным пассажиром ухаживали сотрудники аэропорта и полицейские, сообщают «Вести».

Важа Тугуши попросил родню из Тбилиси отвезти его в Москву на операцию. Родственники нашли оригинальное решение: просто выслали его на самолете одного — плохо говорящего по-русски дедушку в инвалидной коляске, к тому же перенесшего инсульт.

"Я приехал, хотел операцию сделать и поговорить с кем-нибудь. Не хотят со мной ехать, потому что мешает запах", — говорит он сам.

"Личный состав аэропорта Внуково кормит дедушку, поит дедушку, оказывается медицинская помощь. Мы же не можем его выгнать на улицу!" — говорит руководитель отдела организации обслуживания маломобильных пассажиров аэропорта Внуково Анастасия Галицкая.

Друзей и родственников у Важи в Москве не нашлось. Близкие в других городах забирать старика не захотели. Даже родной сын, живущий в Екатеринбурге, к отцу в столицу не приехал. Видимо, решили, что дедушка так захотел их шантажировать, привлечь к себе внимание.

"Он тоже человек как бы непростой — и очень хороший актер. Его надо отправить в Тбилиси. Билеты ему я сейчас куплю, его там встретят", — заявил сын Важи Тугуши Серго.






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