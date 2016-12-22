Эксперты ожидают проблемы в Грузии через 2-3 недели после Нового года

22.12.2016 13:18 «Проблемы начнутся через 2-3 недели после Нового года, когда пройдет праздничный настрой и общество окажется перед новой данностью и негативными вызовами. Так оценивают специалисты ожидаемую реакцию общества на экономический кризис. По их словам, говорить о социальном взрыве рано, но к этому ведут риск-факторы, а что самое главное - одной из причин повышения уровня криминала является экономический кризис. Специалист по управлению общественными коммуникациями, аналитик Арчил Гамзардия говорит, что экономические процессы и настроения общества на их фоне не позволяют делать позитивные прогнозы. Социолог Амиран Бердзенишвили же утверждает, что экономические процессы затронули все слои общества, что привело к появлению синдрома неопределенности», - пишет газета «Резонанси».



«Думаю, какие-то шансы уже упущены и сейчас изменить общественный настрой на позитив или сократить панику просто невозможно. Правительство должно было думать об этом с самого начала и объяснять все народу. Не твердить, что никаких проблем нет, а объяснять, куда идет этот процесс, что может за ним последовать и т.д. В конечном итоге власти допустили в плане отношений с общественностью столько ошибок, что даже если в экономике есть позитив, сообщить и показать его сейчас просто невозможно. Перед негативными вызовами общество окажется через месяц. Как правило, люди позитивно встречают Новый год, особенно в нашей стране. Даже в 90-е годы людям удавалось позитивно встречать этот праздник. Но я все же думаю, что проблемы начнутся через 2-3 недели после Нового года, когда пройдет праздничный настрой и общество окажется перед новой данностью и негативными вызовами»,- заявил в беседе с корреспондентом издания Арчил Гамзардия.



«Эти экономические процессы затронули все слои общества - и бедных, и богатых. Очевидно, что состояние лари беспокоит всех, будь то бизнесмен, трудоустроенный или безработный. Все пытаются встретить праздники позитивно. но лари катится вниз и никто не может его остановить. Наверное, обществу придется от чего-то отказаться. Сейчас главное урегулировать эту тенденцию лари. Но население уже приготовилось к тому, что 1 доллар будет стоить 3 лари. Что и как будет на самом деле, никто не знает, что привело к появлению синдрома неопределенности. Это самое плохое, так как неопределенность порождает большое беспокойство», - говорит в беседе с корреспондентом издания Амиран Бердзенишвили.



«Сейчас говорить о том, что это недовольство перерастет в социальный взрыв, пока рано. Ничего это не предвещает. Большая часть общества относится к этим процессам с пониманием. Тем более что недавно прошли выборы и общество не выразило особых симпатий к оппозиционным партиям. Но если ситуация не исправится, с марта общественность начнет подвергать власти определенному давлению», - заключил Амиран Бердзенишвили.













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