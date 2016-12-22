Митрополит Чкондидский призывает обуздать секретаря-референда Патриарха всея Грузии

22.12.2016 14:14 Митрополит Чкондидский Петр (Цаава) выступает за восстановление церковного суда. По его словам, все проблемы, которые имеют место в Грузинской церкви, могут быть легко решены путем церковного суда.



Митрополи предполагает, что Священный Синод, который проводит сегодня заседание, должен обсудить главную проблему, касающуюся неограниченной власти в Патриархии Грузии. Под этим он подразумевает секретаря-референта патриарха Шорену Тетруашвили.



"Насколько я вижу, внимание перенесено на второстепенные и третьестепенные проблемы. Главная проблема в патриархии Грузии сегодня это неограниченная власть, которую имеет секретарь-референт патриарха, с чем и связано возникновение абсурдных проблем, отсутствие порядка. Мы должны коснуться главной проблемы. Все остальное лего решается, когда будет восстановлена справедливость, все священнослужители и Священный синод будут выполнять свои обязанности. Обязательно должен быть восстановлен церковный суд и эти проблемы будут легко решены с Божьей помощью", - заявил владыко Петр и добавил, что во главе всех проблем стоит неограниченная власть Шорены Тетруашвили.













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