Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Митрополит Чкондидский призывает обуздать секретаря-референда Патриарха всея Грузии


22.12.2016   14:14
Митрополит Чкондидский Петр (Цаава) выступает за восстановление церковного суда. По его словам, все проблемы, которые имеют место в Грузинской церкви, могут быть легко решены путем церковного суда.

Митрополи предполагает, что Священный Синод, который проводит сегодня заседание, должен обсудить главную проблему, касающуюся неограниченной власти в Патриархии Грузии. Под этим он подразумевает секретаря-референта патриарха Шорену Тетруашвили.

"Насколько я вижу, внимание перенесено на второстепенные и третьестепенные проблемы. Главная проблема в патриархии Грузии сегодня это неограниченная власть, которую имеет секретарь-референт патриарха, с чем и связано возникновение абсурдных проблем, отсутствие порядка. Мы должны коснуться главной проблемы. Все остальное лего решается, когда будет восстановлена справедливость, все священнослужители и Священный синод будут выполнять свои обязанности. Обязательно должен быть восстановлен церковный суд и эти проблемы будут легко решены с Божьей помощью", - заявил владыко Петр и добавил, что во главе всех проблем стоит неограниченная власть Шорены Тетруашвили.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер Грузии поручил обеспечить бесперебойную работу зимних курортов
В Грузии начался набор на конкурс профессий Worldskills
Отток капитала из России усиливается
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования
Временная остановка Ингури ГЭС вызовет энергодефицит - Мебония
Почти вся Абхазия будет обесточена в связи с аварийным отключением АТ на Ингури ГЭС
Безвизовый режим для абхазов и осетин
Омбудсмен Грузии встретился с представителями абхазской общественности
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан и Польша достигли соглашения по транспортировке нефти и сжиженного газа
В Армению начал поступать иранский газ
ЮКЖД: Возить грузы из Европы в Иран через ж/д Армении можем без задержек
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна