В центре Тбилиси 25 декабря состоится велопробег Christ-Mass

22.12.2016 16:57



По традиции участники Christ-Mass надевают новогодние костюмы и украшают свои велосипеды.

Участники велопробега встречаются у памятника велосипеду на площади Роз в 18:00.



Маршрут рождественского велошествия: площадь Роз – улица Николадзе – площадь Героев – улица Пекина – улица Габашвили – улица Тамарашвили – проспект Чолокашвили – улица Костава – площадь Свободы – площадь Роз.



Christ-Mass – это не только здоровый образ жизни, но и благотворительное мероприятие.

В этот раз организаторы призывают собрать подарки для воспитанников детского дневного центра «Новые шаги». Активисты собирают детские игрушки, одежду и другие вещи, которые могут понадобиться детям.



С подробная информацией об участии в благотворительной акции можно ознакомиться



"Новости-Грузия" Велопробег Christ-Mass для всех желающих пройдет в центре Тбилиси в воскресенье, 25 декабря.По традиции участники Christ-Mass надевают новогодние костюмы и украшают свои велосипеды.Участники велопробега встречаются у памятника велосипеду на площади Роз в 18:00.Маршрут рождественского велошествия: площадь Роз – улица Николадзе – площадь Героев – улица Пекина – улица Габашвили – улица Тамарашвили – проспект Чолокашвили – улица Костава – площадь Свободы – площадь Роз.Christ-Mass – это не только здоровый образ жизни, но и благотворительное мероприятие.В этот раз организаторы призывают собрать подарки для воспитанников детского дневного центра «Новые шаги». Активисты собирают детские игрушки, одежду и другие вещи, которые могут понадобиться детям.С подробная информацией об участии в благотворительной акции можно ознакомиться здесь "Новости-Грузия"









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