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Священный Синод причислил к лику святых царей Баграта III и Соломона I, а также Патриарха Каллистрата Цинцадзе
22.12.2016 22:36
Священный Синод Грузинской Православной Церкви на сегодняшнем заседании, кроме двух игумений – Нино Амилахвари и Тамар Марджанишвили, причислил к лику святых двух царей - Баграта III и Соломона I, а также Католикоса-Патриарха страны Каллистрата Цинцадзе.
Об этом сообщил в беседе с телеканалом патриархии Грузии «Эртсуловнеба» («Единодушие») Зугдидский и Цаишский митрополит Герасим, который был секретарем заседания Священного Синода.
«К лику святых причислены игуменьи – Нино Амилахвари и Тамар Марджанишвили, царь Грузии Баграт III и царь Имеретии Соломон I и Католикос-Патриарх Каллистрат Цинцадзе», - заявил митрополит Герасим.
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