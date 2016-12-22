Священный Синод причислил к лику святых царей Баграта III и Соломона I, а также Патриарха Каллистрата Цинцадзе

22.12.2016 22:36 Священный Синод Грузинской Православной Церкви на сегодняшнем заседании, кроме двух игумений – Нино Амилахвари и Тамар Марджанишвили, причислил к лику святых двух царей - Баграта III и Соломона I, а также Католикоса-Патриарха страны Каллистрата Цинцадзе.



Об этом сообщил в беседе с телеканалом патриархии Грузии «Эртсуловнеба» («Единодушие») Зугдидский и Цаишский митрополит Герасим, который был секретарем заседания Священного Синода.



«К лику святых причислены игуменьи – Нино Амилахвари и Тамар Марджанишвили, царь Грузии Баграт III и царь Имеретии Соломон I и Католикос-Патриарх Каллистрат Цинцадзе», - заявил митрополит Герасим.













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