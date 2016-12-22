Скандал в Патриархии Грузии не обсуждали на заседании Синода

22.12.2016 23:12 В Патриархии Грузии завершилось заседание Священного Синода, на котором обсуждали предстоящие торжественные мероприятия по случаю 40-летия со дня интронизации и 85-летия Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



Праздничные мероприятия по случаю 40-летия со дня интронизации главы Грузинской православной церкви пройдут 25 декабря, а по случаю дня рождения – 4 января.



Но заседание Священного Синода было интересно журналистом и пастве больше из-за противостояния в Патриархии.



До начала заседания помощник Католикос-Патриарха всея Грузии, владыка Яков заявил журналистам, что намерен уволить главу охраны Илии Второго Сосо Оханашвили, который является зятем племянника Патриарха.



"Я его обязательно уволю", — сказал владыка Яков.





Скандал начался после опубликованной в газете "Прайм-тайм" информации о том, что у владыки Теодора якобы отобрали пентхаус стоимостью 1,5 миллиона долларов на улице Джанашия, в престижном районе Тбилиси.



Патриархии пришлось давать разъяснения. По ее информации, речь идет не о пентхаусе, как указано в статье, а о помещении в состоянии белого каркаса. При том стоимость помещения в 269 квадратных метров гораздо меньше указанной.



Это было помещение ООО MGI, 35% которого предназначалось для Патриархии. Оно временно было оформлено на владыку Теодора, как на представителя Патриархии, а после освобождения от ипотеки и других обязательств, его передали непосредственно Патриархии Грузии.



Некоторые священнослужители обвинили Оханашвили в том, что именно он заказал вышеуказанную статью и пытается внести раскол среди духовенства. Сам Оханашвили категорически отрицает связь с публикацией.



Во всех проблемах, которые на сегодняшний день существуют в Патриархии Грузии владыка Иосиф обвинил Шорену Тетруашвили, секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии. Он назвал ее "серым кардиналом", который обладает неограниченной властью в Патриархии.



По словам владыки Иосифа, должен быть восстановлен церковный суд, и, если Синод не в силах решить определенные вопросы, они должны быть вынесены на т.н. Великое церковное собрание, к работе которого подключатся не только духовенство, но и миряне.



"Спутник-Грузия"









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