«Нам не до праздников» - новогоднее настроение населения

23.12.2016 13:17 «Мясо, курица, рыба, сациви, поросенок, подарки, фейерверки, шампанское - это неполный перечень того, от чего населению приходится отказываться из-за тяжелых социальных условий. Вместе с отсутствием средств граждане жалуются на отсутствие настроения и говорят, что в стране царит безнадежность. Обесценивание валюты создает у них ощущение нестабильности и ожидание худшего развития событий, что в итоге отражается и на их настроении. «Нам не до праздников» - так описывают рядовые граждане свое положение. Издание посетило продовольственный рынок и побеседовало с продавцами и покупателями. Мы поинтересовались, насколько отразилось на них обесценивание лари и есть ли что-то, от чего им приходится отказываться из-за экономических проблем. Список оказался длиннее, чем мы предполагали. Мы опросили около двадцати человек и среди них не оказалось такого, кто бы сказал, что курс никак не повлиял на его семью и доходы, поэтому Новый год они встретят как обычно. Абсолютное большинство респондентов говорит, что им приходится отказываться от традиционных грузинских новогодних блюд. На их столах не будет сациви, поросенка, шампанского, а в некоторых случаях и козинака. Из-за дороговизны орехов некоторые предложили альтернативную версию - с применением лесного ореха», - пишет газета «Резонанси».



«Каждый год я покупала внукам подарки, а в этом году мне придется отказаться от этой традиции. У меня шесть внуков, а купить шесть подарков не так легко. Ограничения коснутся и стола, выбора блюд. Правда, в нашей семье долларовых займов, слава богу, ни у кого нет, но все так подорожало, что мы не можем позволить себе прежнюю роскошь», - говорит химик Мзия Лежава.



«Мы и так уже давно отказываемся от многого перед Новым годом. Поросенка и сациви на нашем новогоднем столе не было уже много лет. Индюшку мы заменяли курицей, а в этом году заменим цыпленком», - отметил 69-летний пенсионер Сосо Джгаркава.



«Я только что вышла с рынка, кое-что я уже купила, потому что в последние дни все может подорожать. Но и сейчас цены не низкие. По сравнению с прошлым годом я купила меньше сладостей, а конфеты заменила на более дешевые. Сократилось и количество фруктов. В 12 часов мы традиционно открывали шампанское, а в этом году я его не купила. Знаете, даже если у человека нет займов, в стране настолько напряженная ситуация, что новогоднего и праздничного настроения ни у кого нет. Новому году ты радуешься тогда, когда есть настроение. Нам же, я так думаю, совсем не до праздников. Если бы не дети, возможно, я бы и этого не делала. Вокруг столько проблем, столько нуждающихся, что сейчас никому не до празднований и времяпрепровождения», - говорит репетитор Майя Суаришвили.













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