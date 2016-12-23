В Грузии врачи выписывают пациентам слишком много лекарств

23.12.2016 13:43 Проведенные в Грузии исследование показали, что врачи часто назначают пациентам неадекватное их реальному состоянию количество лекарств, причем, нередко речь идет о дублирующих аналогах, которые в лучшем случае бесполезны, в худшем – вредны.



Специалисты объясняют это явление двумя факторами – материальной заинтересованностью врачей со стороны фармацевтических компаний, и низкой квалификацией врачей.



«Общество должно знать, что у каждого лекарства есть свои побочные эффекты. Кроме того, когда пациентам назначают слишком много лекарств, они вынуждены тратить на них слишком много, при том, что такая необходимость отсутствует. Фактически люди выбрасывают деньги на ветер. Причиной всего этого является либо зависимость врачей от фармацевтической индустрии, либо их некомпетентностью. Когда врач назначает слишком много лекарств, он нарушает клятву Гиппократа, и вместо пациента служит фармацевтической индустрии» - заявил глава НПО «Черноморско-Балтийский альянс – Грузия» Тико Цомая.



Наличие проблемы признает и министр здравоохранения Давид Сергиенко.



«Значительная часть сумм, которые наши граждане тратят на лечение, приходится на лекарства – более 50%, при том, что в развитых странах этот показатель не превышает 15-25%. Наши граждане тратят на лекарства в два раза больше, чем это необходимо» - заявил он.



Однако это признание министра так и осталось без реакции, так как с того времени ничего не изменилось.



Существование проблемы также признают и представители фармацевтической отрасли. В частности, по словам главы Ассоциации фармацевтических компаний Ираклия Маргвелашвили, врачи действительно нередко выписывают пациентам слишком много лекарств, но нельзя в этом винить только фармацевтические компании.



«Можно назвать несколько причин. В первую очередь – это недостаточное медицинское образование и недостаточная информированность врачей относительно действия тех или иных препаратов. Есть случаи, когда даже врачей вводят в заблуждение относительно действия конкретных лекарств. Кроме того, в Грузии нет конкретных протоколов лечения тех или иных заболеваний, соответственно, разные врачи лечат одни и те же болезни по-разному, так как считают нужным сами» - заявил он.



По его словам, нередки и случаи подкупа врачей фармацевтическими компаниями.



«В таких случаях врачи получают определенные «подарки» со стороны аптечных сетей. Это может выражаться в проценте на определенное количество проданных по его рецепту лекарств, а может быть и какое-нибудь приглашение на престижный медицинский конгресс где-нибудь в хорошей стране. Это – прямое нарушение закона, так как отношения между врачами и фармацевтическими компания не должны носит неформальный характер» - заявил Ираклий Маргвелашвили.



В Ассоциацию входит 20 фармацевтических компаний, и по его словам, у большинства из них очень высокие этические стандарты, но при этом на рынке действует в 3 раза больше компаний, и как раз они пытаются подкупать врачей.



«Для решения проблемы необходимо принять ряд мер – в частности, ввести систему электронных рецептов, которые позволят идентифицировать врачей, которые назначают пациентов слишком много лекарств. Кроме того, необходимо введение стандартов лечения и формирование протоколов, в которых будет расписана методика лечения каждого конкретного заболевания» - заявил он.













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