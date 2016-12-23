Автомобиль с гражданами Грузии застрял на обледенелой трассе в Армении

23.12.2016 14:24 Автомобиль с гражданами Грузии застрял в ночь на пятницу на одной из трасс в Армении,



Как сообщает Новости-Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС республики, 23-го декабря в 03:13 поступил сигнал о том, что в тоннеле на трассе, ведущей из Ванадзора в сторону грузинской границы, автомобиль с гражданами Грузии из-за гололеда не может продолжить путь, и требуется помощь спасателей.



На место выехал один боевой расчет.



Выяснилось, что на 14-м километре автотрассы Ванадзор-Алаверди автомобиль марки Nissan March с номерными знаками "FF722GG" (водитель 1993 года рождения) застрял из-за гололеда.



Спасатели вывели автомобиль на проезжую часть и сопроводили в спасательный отряд.













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