Президентом НОК Грузии избран Лери Хабелов

23.12.2016 16:12 Президентом Олимпийского комитета Грузии вновь избран Лери Хабелов.



Выборы президента состоялись сегодня. На эту должность претендовали двое - Лери Хабелов и Ираклий Медзмариашвили.



В ходе голосования Хебалов набрал 78 голосов, а Медзмариашвили - 57.













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