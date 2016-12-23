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Президентом НОК Грузии избран Лери Хабелов
23.12.2016 16:12
Президентом Олимпийского комитета Грузии вновь избран Лери Хабелов.
Выборы президента состоялись сегодня. На эту должность претендовали двое - Лери Хабелов и Ираклий Медзмариашвили.
В ходе голосования Хебалов набрал 78 голосов, а Медзмариашвили - 57.
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