Туристам дарят грузинское вино в аэропортах Грузии

24.12.2016 16:57 С 20 декабря 2016 года, по инициативе Агентства развития предпринимательства, в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми дарят грузинское вино иностранным туристам. Вино изготовлено из винограда сорта "Саперави".



Предполагается, что в рамках новогодней кампании будет роздано 60 тысяч бутылок. На их этикетках помещены послания о достижениях Грузии по части простоты ведения бизнеса.



"Важно, что запланированная усилиями Агентства развития предпринимательства позитивная кампания способствует росту экспортного потенциала, улучшает среду с точки зрения расширения торговых перспектив Грузии и способствует формирования положительного имиджа страны. Кампания уже в пятый раз осуществляется успешно и, необходимо отметить, что и в прошлом году заслужило большое одобрение, так как туристы активно фотографировали и размещали фотоматериалы, и благодарили правительство Грузии и в целом грузинский народ за проявленное гостеприимство", - заявляют в Агентства развития предпринимательства.



Следует отметить, что традиция раздавать вино приезжим в Грузию гостям в аэропорту была заложена еще при прежней власти. Именно им принадлежит эта идея, которую действующая власть Грузии с успехом продолжила.













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