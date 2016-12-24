Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Подавляющее большинство тбилисцев будет встречать Новый год дома - ACT


24.12.2016   17:26
В Тбилиси уже отмечается подготовка к Новому году. Компания по исследованию общественного мнения ACT поинтересовалась, как и где намерены встречать Новый год тбилисцы.

Оказалось, 8 из 10 жителей Тбилиси (84%) будут встречать Новый год дома. Их большинство (81%) намерено провести всю новогоднюю ночь дома. В гости собираются лишь 7% тбилисцев.

Лишь 2% жителей Тбилиси намерены встречать Новый год в ресторане, а 1% направляется на зимние курорты в Бакуриани или Гудаури. 6% еще не решили, где будут встречать 2017 год.

91% тех тбилисцев, кто планирует остаться в новогоднюю ночь дома, намерен просидеть ночь 31 декабря у телевизора.

Опрос проводился по методу случайного отбора. Всего в опросе участвовали 400 совершеннолетних жителей Тбилиси. Опрос проведен в ноябре 2016 года. Погрешность исследования не превышает 4,9%. В исследовании был использован метод прямого интервью.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Гудаури открыли новую канатную дорогу
Для 9 гидроэлектростанций тариф на производство электроэнергии снизился
Онлайн-продажи в Грузии сократились на 15%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Через абхазскую линию оккупации будет курсировать микроавтобус (+видео)
Абхазия осталась без электричества из-за аварии на ИнгуриГЭС
В Зугдиди прошел судебный процесс по делу об убийстве Гиги Отхозория
На директора Рицинского реликтового парка совершено вооруженное нападение
Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СМИ сообщили о задержании десятков родственников подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном
ООН создала трибунал по действиям России в оккупированном Крыму
В Грузии работают над оказанием гуманитарной помощи Сирии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна