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Подавляющее большинство тбилисцев будет встречать Новый год дома - ACT
24.12.2016 17:26
В Тбилиси уже отмечается подготовка к Новому году. Компания по исследованию общественного мнения ACT поинтересовалась, как и где намерены встречать Новый год тбилисцы.
Оказалось, 8 из 10 жителей Тбилиси (84%) будут встречать Новый год дома. Их большинство (81%) намерено провести всю новогоднюю ночь дома. В гости собираются лишь 7% тбилисцев.
Лишь 2% жителей Тбилиси намерены встречать Новый год в ресторане, а 1% направляется на зимние курорты в Бакуриани или Гудаури. 6% еще не решили, где будут встречать 2017 год.
91% тех тбилисцев, кто планирует остаться в новогоднюю ночь дома, намерен просидеть ночь 31 декабря у телевизора.
Опрос проводился по методу случайного отбора. Всего в опросе участвовали 400 совершеннолетних жителей Тбилиси. Опрос проведен в ноябре 2016 года. Погрешность исследования не превышает 4,9%. В исследовании был использован метод прямого интервью.
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