Православная Церковь 25 декабря отмечает День памяти святителя Спиридона Тримифунтского

25.12.2016 11:12 Православная Церковь сегодня, 25 декабря, отмечает День памяти святителя Спиридона Тримифунтского. В связи с этим в храмах пройдут богослужения.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II проводит службу божественной литургии в кафедральном соборе Пресвятой Торицы.



Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце III века на острове Кипр. С детских лет Спиридон пас овец, чистой и богоугодной жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам.



В царствование Константина Великого (324-337) и его сына Констанция (337-361), Спиридон был епископом города Тримифунта. Он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания.



Святитель строго обличал священников, которые в своих проповедях неточно употребляли слова Евангелия и других богодухновенных книг. Около 348 года Святитель Спиридон преставился ко Господу. Погребли его в храме в городе Тримифунте. В середине VII века мощи святителя были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Керкира в Ионическом море (греческое название острова — Корфу). Он считается покровителем Греции.













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