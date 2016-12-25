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Сегодня исполнилось 39 лет со дня интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии


25.12.2016   11:15
25 декабря исполняется 39 лет со дня интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. В связи с этим сегодня в 18:00 в кафедральном соборе Пресвятой Троицы начался торжественный молебен, а завтра служение торжественной божественной литургии в патриаршем храме Святой Троицы начнется в 10:00.

Интронизация Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II состоялась в кафедральном соборе Светицховели 25 декабря 1977 года.

К моменту восшествия патриарха на престол в Грузии было 15 епархий и около 30-ти действующих церквей. Сегодня в стране - 47 епархий и, включая патриарха, 47 епископов. На сегодняшний день в Грузии до 2 тысяч действующих церквей-монастырей и до 3 тысяч духовных лиц и старцев-монахов.






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