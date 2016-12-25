Митрополит Киевский Онуфрий прибыл в Грузию

25.12.2016 13:38 Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй принял представителей делегации Украинской Православной Церкви во главе с Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, которые прибыли в Тбилиси в связи с 39 –ой годовщиной интронизации грузинского Патриарха. Как сообщает "ФронтНьюс", встреча состоялась в резиденции главы ГПЦ.



Илия Второй рассказал о пройденном сложном пути и благословении Господа.



Со своей стороны лидер Украинской Православной Церкви поблагодарил грузинского Патриарха и выразил удовлетворение тем, что находится в Тбилиси.



25 декабря Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Абхазии и Пицунды Илия II отметит 39-летие со дня интронизации, а вскоре, 4 января – свой 85-летний юбилей.



По случаю торжеств и ко дню памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, который отмечается 25 декабря, делегация УПЦ привезла мощи святого чудотворца для поклонения в столицу Грузии. Святыня была доставлена в Кафедральный Собор Святой Троицы в Тбилиси.



Вечером, 24 декабря, в соборе было совершено всенощное бдение, которое возглавил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, ему сослужили представители Поместных Церквей и Украинской Православной Церкви во главе с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.



Завтра, в день памяти святителя, здесь, в главном соборе страны состоится торжественное богослужение по случаю юбилея Католикоса-Патриарха Всея Грузии.













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