Патриарх не присутствует на литургии в соборе Пресвятой Троицы из-за состояния здоровья

25.12.2016 14:50 В кафедральном соборе Пресвятой Троицы проходит праздничная литургия в связи с 39-й годовщиной интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, которую служит владыка Даниэл.



Сам патриарх не присутствует на службе по состоянию здоровья. В храме находятся члены Святого Синода, а также митрополит Украинской церкви Онуфрий и члены делегации. Духовные лица прибыли из Украины в связи с годовщиной интронзации патриарха.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

