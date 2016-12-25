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Патриарх не присутствует на литургии в соборе Пресвятой Троицы из-за состояния здоровья
25.12.2016 14:50
В кафедральном соборе Пресвятой Троицы проходит праздничная литургия в связи с 39-й годовщиной интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, которую служит владыка Даниэл.
Сам патриарх не присутствует на службе по состоянию здоровья. В храме находятся члены Святого Синода, а также митрополит Украинской церкви Онуфрий и члены делегации. Духовные лица прибыли из Украины в связи с годовщиной интронзации патриарха.
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