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Патриарх болен гриппом - врач


25.12.2016   15:43
У Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, предположительно, инфекция вируса гриппа, которая протекает на фоне высокой температуры, - информацию об этом предоставила журналистам замглавы Департамента здравоохранения Патриархии, врач Цисана Шартава.

По словам Шартава, на данный момент состояние здоровья патриарха средней тяжести.

«На данный момент состояние здоровья патриарха средней тяжести. Предположительно, это инфекция, вирус гриппа. Заболевание протекает на фоне высокой температуры. Специалисты делают все для предотвращения возможных осложнений. С Божьей помощью все будет хорошо», - сообщила журналистам врач Цисана Шартава.






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