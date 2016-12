В Британии в возрасте 53 лет умер популярный певец Джордж Майкл

26.12.2016 11:29 В Великобритании в возрасте 53-х лет скончался певец Джордж Майкл.



По данным BBC, смерть наступила днем 25 декабря. Полиция не обнаружила никаких подозрительных обстоятельств случившегося.



Официальный публицист легендарного композитора и исполнителя сообщил прессе, что Джордж Майкл «мирно скончался у себя дома» в Оксфордшире.



В заявлении для прессы говорится: «С большой грустью мы подтверждаем, что любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в период Рождества».



Семья певца также сообщила, что не собирается делать дальнейших заявлений и попросила, чтобы их частную жизнь уважали «в это трудное и эмоциональное время».



Британский певец, музыкант, композитор и продюсер Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту, родился на севере Лондона) начал свою карьеру в 1980-х как вокалист поп-дуэта Wham! и уже через несколько лет стал сольным исполнителем с мировым именем.



В 1987 и 1988 годах Джордж Майкл стал лауреатом премии «Грэмми» — за дебютный сольный альбом Faith и за песню I Knew You Were Waiting (For Me)», записанную с Аретой Франклин.



За почти четыре десятилетия в мире было продано более 100 миллионов альбомов Джорджа Майкла.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ