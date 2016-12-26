Патриарху лучше, лечение продолжается - врач

26.12.2016 12:18 Состояние здоровья патриарха улучшилось, - заявила агентству «ИнтепрессНьюс» заместитель руководителя департамента здравоохранения патриархии Грузии Цисана Шартава.



По ее словам, в лечении патриарха обозначилась положительная динамика и это важно.



«Патриарху гораздо лучше, динамика положительная. Лечение продолжается. Температуры у него нет. Остальное покажет время. Главная не температура, главное другое, однако, динамика положительна и состояние намного лучше. По милости Божией, все будет хорошо», - заявила Цисана Шартава.



По его словам, патриарх сейчас находится в патриархии.













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