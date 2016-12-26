|
Патриарху лучше, лечение продолжается - врач
26.12.2016 12:18
Состояние здоровья патриарха улучшилось, - заявила агентству «ИнтепрессНьюс» заместитель руководителя департамента здравоохранения патриархии Грузии Цисана Шартава.
По ее словам, в лечении патриарха обозначилась положительная динамика и это важно.
«Патриарху гораздо лучше, динамика положительная. Лечение продолжается. Температуры у него нет. Остальное покажет время. Главная не температура, главное другое, однако, динамика положительна и состояние намного лучше. По милости Божией, все будет хорошо», - заявила Цисана Шартава.
По его словам, патриарх сейчас находится в патриархии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна