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Патриарху лучше, лечение продолжается - врач


26.12.2016   12:18
Состояние здоровья патриарха улучшилось, - заявила агентству «ИнтепрессНьюс» заместитель руководителя департамента здравоохранения патриархии Грузии Цисана Шартава.

По ее словам, в лечении патриарха обозначилась положительная динамика и это важно.

«Патриарху гораздо лучше, динамика положительная. Лечение продолжается. Температуры у него нет. Остальное покажет время. Главная не температура, главное другое, однако, динамика положительна и состояние намного лучше. По милости Божией, все будет хорошо», - заявила Цисана Шартава.

По его словам, патриарх сейчас находится в патриархии.






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