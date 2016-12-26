Зимние каникулы в публичных школах Грузии начнутся с 30 декабря

26.12.2016 13:57 Зимние каникулы в публичных школах Грузии начнутся с 30 декабря.



Согласно законодательству, зимние каникулы охватывают период с 30 декабря по 14 января включительно, однако 14 января – суббота, соответственно, учебный процесс возобновится с понедельника, 16 января.



Этот календарь предусмотрен для публичных школ. Что касается частных школ, даты начала и завершения учебы они определят сами.















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