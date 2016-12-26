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При монастырях и церквях Грузии появятся воскресные школы


26.12.2016   18:20
Воскресные школы для всех желающих появятся при церквях и монастырях Грузии. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщил митрополит Рустави и Марнеули Иоанне Гамрекели.

По его словам, в воскресных школах будут преподавать самые разные предметы, в том числе и песнопение, и литературу, и историю, и даже танцы.

«Никто не принуждает открывать воскресную школу, это делается по желанию. Патриарх дал нам благословение помочь получить образование тем людям, которые в этом заинтересованы. Преподавателями будут не только духовные лица, но и представители паствы, которые являются специалистами в той или иной отрасли», — подчеркнул владыка Иоанне.

Митрополит подчеркнул, что в воскресные школы смогут ходить все желающие независимо от возраста, пола и социального положения. Обучение будет бесплатным, а предметы будут преподавать исходя из выбора самих учащихся.



"Новости-Грузия"





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