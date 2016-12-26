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Грузия завоевала пять медалей на турнире по вольной борьбе в Турции


26.12.2016   18:42
На прошедшем в Турции турнире имени Хюсейна Акбаша грузинские борцы вольного стиля завоевали пять медалей.

Золотые медали сборной Грузии принесли Леван Келехсашвили (-70 кг) и Тедо Эбаноидзе (-80 кг). В финале они одержали победы над Фатихом Илдыраем (Турция) и Ализаде Сарану (Азербайджан).

Серебряную медаль в копилку грузинской команды принес Александр Гобеджишвили (-97 кг). Еще две бронзы на счету Ираклия Мцитури (-97 кг) и Торнике Хидешели (-125 кг.

В турнире имени Акбаша принимают участие борцы из России, Азербайджана, Украины, Грузии и Турции. Хюсейн Акбаш — турецкий борец вольного и греко-римского стилей, двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по вольной борьбе, бронзовый призер чемпионата Мира по греко-римской борьбе.

"Спутник-Грузия"





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