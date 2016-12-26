Грузия завоевала пять медалей на турнире по вольной борьбе в Турции

26.12.2016 18:42 На прошедшем в Турции турнире имени Хюсейна Акбаша грузинские борцы вольного стиля завоевали пять медалей.



Золотые медали сборной Грузии принесли Леван Келехсашвили (-70 кг) и Тедо Эбаноидзе (-80 кг). В финале они одержали победы над Фатихом Илдыраем (Турция) и Ализаде Сарану (Азербайджан).



Серебряную медаль в копилку грузинской команды принес Александр Гобеджишвили (-97 кг). Еще две бронзы на счету Ираклия Мцитури (-97 кг) и Торнике Хидешели (-125 кг.



В турнире имени Акбаша принимают участие борцы из России, Азербайджана, Украины, Грузии и Турции. Хюсейн Акбаш — турецкий борец вольного и греко-римского стилей, двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по вольной борьбе, бронзовый призер чемпионата Мира по греко-римской борьбе.



"Спутник-Грузия"









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