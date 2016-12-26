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Украина, Молдова и Грузия запустили трансграничный проект для журналистов


26.12.2016   20:31
Центр независимой журналистики Молдовы в партнерстве с организацией Internews запускает трансграничный проект "Укрепление независимых СМИ в Молдове, Украине и Грузии". Об этом сообщили в Центре независимой журналистики в Кишиневе, передает корреспондент в РМ.

"Проект направлен на улучшение доступа к полезной информации для граждан Молдовы, Украины и Грузии путем взаимного обмена региональными репортажами, применения инноваций в журналистике, поощрения диалога среди молодежи, обучения пожилых людей для получения максимальной пользы от Интернета и стимулирования сотрудничества между журналистами трех стран", - сообщили в Центре.

В рамках проекта партнерам из местных СМИ будут предоставлены микрогранты для создания материалов для местной аудитории.

Трансграничные репортажи будут освещать темы, имеющие значение для граждан Молдовы, Грузии и Украины. Эти пакеты региональных новостей будут результатом совместных усилий журналистов трех стран при поддержке Центра независимой журналистики в Молдове и организаций Internews в Грузии и Украине.

Конкурс "Фонд инноваций" предоставит ресурсы средствам массовой информации для инноваций и технологической модернизации их редакций.






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