400 семей беженцев получили в собственность квартиры в Тбилиси

26.12.2016 20:34 Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, беженцев и расселения передало квартиры 400 семьям беженцев в новых корпусах по Дадиани №7.



По заявлению министра по делам беженцев и расселению Созара Субари, неделю назад 400 семьям беженцев были распределены квартиры.



"Мы неделю назад распределили квартиры 400 семьям беженцев. Из 400 семей 200 получили квартиры на Тбилисском море, а остальные 200 семей в центре, у вокзала. Конкретно кому и где достанется жилье, они решили сами. Состоялось голосование, где одним квартира досталась на Тбилисском море, другим здесь. Для лиц с ограниченными возможностями были предназначены первые этажи с адаптированным входом. Эти 200 семей сегодня будут праздновать новоселье, у них есть шанс встретить Новый год в своем доме"- заявил Созар Субари.



К информации, 200 семьям беженцев ключи от квартиры по улице Дадиани передали министр по делам беженцев и расселения Созар Субари и мэр Тбилиси Давид Нармания.



А в т.н. "Олимпийской деревне" на Тбилисском море 200 семей беженцев получат ключи от квартир в январе 2017 года.



Из 200 квартир в новом корпусе по улице Дадиани 148 однокомнатные, 27 двухкомнатные, а 25 квартиры трехкомнатные.



По решению комиссии по изучению вопросов беженцев на данном этапе в Тбилиси закрыты 12 разрушающихся зданий, и проживающим там семьям дали квартиры в новых корпусах.



В целом в Тбилиси уже закрылись 29 непригодных для проживания объектов.



С 2012 года по сегодняшний день в Тбилиси жилой площадью были удовлетворены почти 1800 семей.















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