Лучшим спортсменом года в Грузии назван Лаша Талахадзе

26.12.2016 22:23 Министерство по делам молодежи и спорта Грузии назвало лучшего спортсмена страны 2016 года. Им стал чемпион Европы, мира и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе.



Победители также были названы в 9 основных категориях:



1. Лучший молодой спортсмен - Звиад Патаридзе (греко-римская борьба)



2. Лучший параспортсмен (мужчина и женщина) - Звиад Гогочури (дзюдо), Ирма Хецуриани (фехтование)



3. Лучший спортсмен в неолимпийском виде спорта - Андрей Зинченко (контактное каратэ)



4. Лучший судья - Эдишер Мачаидзе (греко-римская борьба)



5. Лучшая спортивная федерация - Федерация дзюдо



6. Лучшая команда - сборная Грузии по баскетболу



7. Лучшая спортсменка - Анастасия Готфрид (тяжелая атлетика)



8. Лучший тренер - Георгий Асанидзе (тяжелая атлетика)



9. Лучший спортсмен - Лата Талахадзе (тяжелая атлетика).













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