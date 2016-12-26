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Лучшим спортсменом года в Грузии назван Лаша Талахадзе


26.12.2016   22:23
Министерство по делам молодежи и спорта Грузии назвало лучшего спортсмена страны 2016 года. Им стал чемпион Европы, мира и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе.

Победители также были названы в 9 основных категориях:

1. Лучший молодой спортсмен - Звиад Патаридзе (греко-римская борьба)

2. Лучший параспортсмен (мужчина и женщина) - Звиад Гогочури (дзюдо), Ирма Хецуриани (фехтование)

3. Лучший спортсмен в неолимпийском виде спорта - Андрей Зинченко (контактное каратэ)

4. Лучший судья - Эдишер Мачаидзе (греко-римская борьба)

5. Лучшая спортивная федерация - Федерация дзюдо

6. Лучшая команда - сборная Грузии по баскетболу

7. Лучшая спортсменка - Анастасия Готфрид (тяжелая атлетика)

8. Лучший тренер - Георгий Асанидзе (тяжелая атлетика)

9. Лучший спортсмен - Лата Талахадзе (тяжелая атлетика).






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