|
Лучшим спортсменом года в Грузии назван Лаша Талахадзе
26.12.2016 22:23
Министерство по делам молодежи и спорта Грузии назвало лучшего спортсмена страны 2016 года. Им стал чемпион Европы, мира и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе.
Победители также были названы в 9 основных категориях:
1. Лучший молодой спортсмен - Звиад Патаридзе (греко-римская борьба)
2. Лучший параспортсмен (мужчина и женщина) - Звиад Гогочури (дзюдо), Ирма Хецуриани (фехтование)
3. Лучший спортсмен в неолимпийском виде спорта - Андрей Зинченко (контактное каратэ)
4. Лучший судья - Эдишер Мачаидзе (греко-римская борьба)
5. Лучшая спортивная федерация - Федерация дзюдо
6. Лучшая команда - сборная Грузии по баскетболу
7. Лучшая спортсменка - Анастасия Готфрид (тяжелая атлетика)
8. Лучший тренер - Георгий Асанидзе (тяжелая атлетика)
9. Лучший спортсмен - Лата Талахадзе (тяжелая атлетика).
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна