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Динамика выздоровления патриарха положительная - врач


27.12.2016   14:30
Динамика выздоровления Католикоса - Патриарха всея Грузии Илии II положительная, однако он остается под наблюдением специалистов, - об этом агентству «IPN» сообщила заместитель главы департамента патриархи по здравоохранению, врач патриарха Цисана Шартава.

По ее словам, у Святейшего, предположительно, инфекция вируса гриппа на фоне простуды, из-за этого периодически отмечается низкая температура.

«Патриарх находится в патриархии, под постоянным присмотром специалистов, чтобы все прошло спокойно. Динамика положительная. Состояние улучшается, он под наблюдением специалистов. Во время вирусной инфекции мы всегда проводим профилактику, чтобы не произошло каких-либо вероятных осложнений. Поэтому патриарх остается под присмотром специалистов», - сообщила Цисана Шартава.






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