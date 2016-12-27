«ТВ Имеди» покупает телеканалы «Маэстро» и «GDS»

27.12.2016 15:21 Телекомпании "Имеди" намерена приобрести телекомпании "Маэстро" и GDS и создать единый медиахолдинг. Об этом сообщает журнал "Либерали".



Информацию о возможном объединении не опровергают на каналах, при этом подтверждают, что переговоры между их руководителями имеют место.



Следует отметить, что телекомпания "Имеди" принадлежит семье Патаркацишвили, и последние 4 года открыто играет в игры неформального правителя страны Бидзины Иванишвили, с которым семью Патаркацишвили объединяет участие в ряде крупных проектов, а также участие в Фонде соинвестиций. Канал GDS официально принадлежит семье Иванишвили, а телеканал "Маэстро" недавно отошел к братьям Гачечиладзе. Еще одним акционером канала "Маэстро" является Мака Асатиани.



Следует отметить, что в случае объединения, информационная служба может быть лишь на одном из них. Два других телеканала должны будут закрыть свои информационные службы.



Ранее на уровне слухов сообщалось, что Иванишвили хочет закрыть канал GDS, отдать всю ее технику Общественному вещателю (государственному каналу), и сотрудников телеканала устроить в ОВГ, в неформальном контроле над которым также обвиняют Бидзину Иванишвили через его ставленников в Попечительском совете.















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