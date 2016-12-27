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Стали известны некоторые детали убийства в Марнеули


27.12.2016   17:15
Стали известны некоторые подробности зарегистрированного в Марнеули убийства. Как сообщает АПА, 33-летнего Руслана Керимова зарубили топором на втором этаже собственного дома.

Руководитель представительства ИВ села Алгети (Тезекенд входит в административную единицу Алгети) Машаллах Балакишиев сказал АПА, что в связи с инцидентом рассматриваются различные версии.

По одной из них Р.Керимов совершил суицид. Согласно другой версии, мужчина был убит супругой 23-летней Тюркан Керимовой.

По словам жителей села, убитому были нанесены 4 удара в область лица. Руководитель представительства ИВ М.Балакишиев отметил, что Р.Керимов вернулся из России 10-15 дней назад: «Вернувшись из России, он каждый день пил. Р.Керимов не всегда был такой. Он был убит между 01:00-02:00 в ночь с 25 на 26 декабря. После инцидента в село прибыли сотрудники полиции и для экспертизы отправили тело в город Рустави».

Родственник Р.Керимова, который не пожелал называться, сказал, что убийство совершила мать троих детей – жена покойного Т.Керимова: «По словам Тюркан муж не раз угрожал, что убьет ее. А причину она не называла. Поэтому она и убила Руслана».

Чтобы выяснить причины убийства, полиция вызвала близких родственников в управление.

Завтра будет обнародовано заключение экспертизы. Р.Керимов будет похоронен 28 декабря.






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