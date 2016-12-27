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Гачечиладзе: Создается новый медиа-холдинг


27.12.2016   17:55
Ситуация на телеканалах застойная, требуется переливание крови, создается новый медиа-холдинг, - об этом «IPN» сообщил владелец контрольного пакета телекомпании «Маэстро» Гия Гачечиладзе.
Он подтверждает, что в состав холдинга войдут три телеканала – «Имеди», «GDS» и «Маэстро».
По его информации, в составе холдинга объединятся радио и газеты.

«Я ни в коем случае не намерен продавать «Маэстро». Просто создается крупный медиа-холдинг, у которого будет один бюджет. Объединятся не только телеканалы, но и радио, газеты и т.д. С радио и газетами ведутся переговоры. В холдинг могут войти радио «Имеди» и радио «Уцноби». Посмотрим, пока идут переговоры», - заявил Гачечиладзе.

По его словам, у холдинга будет один генеральный директор, однако о кандидатуре пока речи нет.
«У холдинга будет один генеральный директор. Если финансирование идет с одной стороны, должен управлять тот, кто финансирует, правда ведь?», - отметил Гачечиладзе. Он воздержался от ответа на вопрос о том, кто является источником финансирования.

«На мой взгляд, грузинским телеканалам нужно переливание крови, должны пойти новые проекты, новые передачи, иначе ситуация на телеканалах застойная. Я так думаю, во всяком случае», - отметил Гачечиладзе.






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