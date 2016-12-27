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Грузинский шахматист победил действующего чемпиона мира


27.12.2016   21:22
Грузинский шахматист Леван Панцулая стал автором громкой сенсации на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, проходящем в столице Катара, победив во втором раунде действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Информация об этом размещена на официальном сайте турнира.

Всего, в пяти проведенных турах, Панцулая победил трижды, и два раза партии закончились вничью. Это позволило грузинскому шахматисту расположиться на третьем промежуточном месте.

В активе Панцулая четыре набранных очка из пяти возможных.

Сейчас турнирную таблицу возглавляет представитель Украины Антон Коробов, одержавший победу во всех пяти встречах.

Кроме Панцулая в первенстве участвуют еще три грузинских шахматиста: Баадур Джобава, Гига Купарадзе и Михаил Мчедлишвили.

"Спутник-Грузия"





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