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Грузинский шахматист победил действующего чемпиона мира
27.12.2016 21:22
Грузинский шахматист Леван Панцулая стал автором громкой сенсации на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, проходящем в столице Катара, победив во втором раунде действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Информация об этом размещена на официальном сайте турнира.
Всего, в пяти проведенных турах, Панцулая победил трижды, и два раза партии закончились вничью. Это позволило грузинскому шахматисту расположиться на третьем промежуточном месте.
В активе Панцулая четыре набранных очка из пяти возможных.
Сейчас турнирную таблицу возглавляет представитель Украины Антон Коробов, одержавший победу во всех пяти встречах.
Кроме Панцулая в первенстве участвуют еще три грузинских шахматиста: Баадур Джобава, Гига Купарадзе и Михаил Мчедлишвили.
"Спутник-Грузия"
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