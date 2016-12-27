Грузинский шахматист победил действующего чемпиона мира

27.12.2016 21:22 Грузинский шахматист Леван Панцулая стал автором громкой сенсации на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, проходящем в столице Катара, победив во втором раунде действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Информация об этом размещена на официальном сайте турнира.



Всего, в пяти проведенных турах, Панцулая победил трижды, и два раза партии закончились вничью. Это позволило грузинскому шахматисту расположиться на третьем промежуточном месте.



В активе Панцулая четыре набранных очка из пяти возможных.



Сейчас турнирную таблицу возглавляет представитель Украины Антон Коробов, одержавший победу во всех пяти встречах.



Кроме Панцулая в первенстве участвуют еще три грузинских шахматиста: Баадур Джобава, Гига Купарадзе и Михаил Мчедлишвили.



"Спутник-Грузия"









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