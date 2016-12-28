Гачечиладзе объяснил продажу «Маэстро» телекомпании «Имеди» отсутствие денег на ее содержание

28.12.2016 11:09 Гия Гачечиладзе продал свою долю в ООО «Студия Маэстро». Об этом он заявил в эфире телекомпании «ПирWели». Как заявил бывший владелец контрольного пакета акций «Маэстро», у него не было денег для содержания телеканала, поэтому он продал его такому человеку, который может обеспечить содержание и развитие «Маэстро».



«Ничего незаконного не произошло. Люди, которые владели долями в «Маэстро», продали свои доли. Госпожа Инна Гудавадзе приобрела эту долю, создала медиа-холдинг. Я помог ей, я участвовал в этих процессах, чтобы эта доля не оказалась в руках «Рустави 2». Я вмешался, чтобы «Маэстро» не объединился с «Рустави 2». Я хотел, чтобы состоялась эта бизнес-комбинация. Я больше не владею «Маэстро», им владеет Инна Гудавадзе. Деньги на содержание «Маэстро» я давно клал из своего кармана, а когда у меня возникли проблемы с обеспечением физического существования телеканала, я передал его тому, у кого эта возможность есть», - заявил Гия Гачечиладзе.



Следует отметить, что за несколько часов до этого заявления в беседе с корр. «IPN» Гия Гачечиладзе заявлял, что не намерен продавать «Маэстро».



«Я ни в коем случае не намерен продавать «Маэстро». Просто создается крупный медиа-холдинг, у которого будет один бюджет. Объединятся не только телеканалы, но и радио, газеты и т.д. С радио и газетами ведутся переговоры. В холдинг могут войти радио «Имеди» и радио «Уцноби». Посмотрим, пока идут переговоры», - заявил Гачечиладзе.













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