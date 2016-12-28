Часть журналистов «Маэстро» переведут на «Имеди», а остальных выгонят на улицу - Мамука Глонти

28.12.2016 11:19 Один из учредителей ООО «Студия Маэстро» Мамука Глонти утверждает, что в результате покупки телекомпанией «Имеди» телекомпании «Маэстро» часть сотрудников в преддверии Нового года, или после праздников потеряет работу.



По словам Глонти, исходя из оставшейся у него малой процентной доли он не может остановить этот процесс. Как заявил Глонти, прогнозы, которые у него были год назад, оправдались, а Гия Гачечиладзе является марионеткой, который с самого же начала выполнял заказ «Имеди».



«Год назад я говорил, что «Имеди» купил «Маэстро», следовательно, моя позиция была известна год назад - там не было никаких Гачечиладзе, там был «Имеди». Если вы спрашиваете меня о марионетке Гачечиладзе, я отвечу вам, что абсолютно не хочу говорить о человеке, чьи слова не имеют никакого значения ни для меня, ни для остального мира.



Чистка кадров в «Маэстро» продолжится, потому что информационная служба будет закрыта. Небольшую часть журналистов «Маэстро» переведут на «Имеди», а остальных выгонят на улицу или в преддверии Нового года, или после праздников.



Что я могу сделать с моими процентами? Если бы в свое время журналисты «Маэстро» проявили принципиальность, они могли остаться без работы по собственному желанию, а это намного лучше, чем остаться без работы по чужому желанию», - заявил Глонти.



Напомним, что телекомпания «Имеди» вчера объявила о покупке контрольного пакета телекомпании «Маэстро» и переговорах о приобретении части телекомпании GDS.













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