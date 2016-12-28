Мака Асатиани продала свою долю в «Маэстро»

28.12.2016 11:31 Мака Асатиани продала свою долю в «Маэстро». Об этом заявляет адвокат Маки Асатиани Георгий Гвенетадзе.



По его словам, переговоры велись с Ираклием Рухадзе. По словам адвоката, юридически транзакция не завершена, но решение о продаже доли принято.



«Мака Асатиани больше не владела контрольным пакетом, но потом она стала миноритарным партнером, следовательно, потеряла интерес к владению этой долей, так как уже не могла влиять на решения, которые принимались в «Маэстро». Поэтому она решила продать свою долю. Юридически транзакция пока не завершена, но решение о продаже доли принято. Переговоры завершились на днях, но они велись довольно долго», - заявил Георгий Гвенетадзе.













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