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Мака Асатиани продала свою долю в «Маэстро»


28.12.2016   11:31
Мака Асатиани продала свою долю в «Маэстро». Об этом заявляет адвокат Маки Асатиани Георгий Гвенетадзе.

По его словам, переговоры велись с Ираклием Рухадзе. По словам адвоката, юридически транзакция не завершена, но решение о продаже доли принято.

«Мака Асатиани больше не владела контрольным пакетом, но потом она стала миноритарным партнером, следовательно, потеряла интерес к владению этой долей, так как уже не могла влиять на решения, которые принимались в «Маэстро». Поэтому она решила продать свою долю. Юридически транзакция пока не завершена, но решение о продаже доли принято. Переговоры завершились на днях, но они велись довольно долго», - заявил Георгий Гвенетадзе.






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