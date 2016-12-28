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Фонд Нино Сургуладзе проведет новогодний благотворительный концерт
28.12.2016 12:50
Новогодний благотворительный гала-концерт с участием грузинских и зарубежных звезд музыки пройдет 28 декабря – хозяйка вечера грузинская оперная певица Нино Сургуладзе.
На сцене Тбилисского концертного зала (филармония) выступят известный пианист Оливер Пул и музыкант Спад Ди Файфер из Шотландии, итальянский композитор и пианист Франческо Таскаяли, грузинские певцы София Какулия и Ника Никашвили.
На вечере "Нино Сургуладзе и друзья" запланированы выступления грузинского женского камерного хора из Гори, корсиканской музыкальной группы "Сартен", итальянского коллектива "LE DIV4S", а также ансамблей "Рустави", "Георгика", "Ириао", "Басиани" и "Картули хмеби".
Гала-концерт, организатором которого является Международный благотворительный фонд Нино Сургуладзе "Древо желания", будет носить благотворительный характер. В ходе концерта любой желающий сможет присоединиться к акции и помочь тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
"Спутник-Грузия"
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