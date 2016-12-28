|
Инцидент в селе Мохе исчерпан - советник президента
28.12.2016 14:27
Советник президента Грузии по вопросам религиозных и этнических меньшинств Софья Шаманиди посетила село Мохе Адигенского района (регион Самцхе-Джавахети) и встретилась с учениками местной школы, которые уже два дня проводят акции протеста, сообщает "ФронтНьюс".
По словам протестующих, в школе имел место факт дискриминации. Дело в том, что директор учебного заведения потребовал от девушек исповедующих ислам, снять головные уборы.
Представители мусульманской общины расценили это, как нарушение конституционного права на свободу вероисповедания.
Софья Шаманди провела встречу и с дирекцией школы, после чего инцидент был исчерпан, и ученицы вернулись к занятиям.
«Сегодня я встретилась с очень умной, здраво рассуждающей молодежью. Кроме этого, они хорошо знакомы с Конституцией, проинформированы о своих правах и могут зафиксировать свою позицию», -сказала Шаманиди журналистам.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна