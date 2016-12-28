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Инцидент в селе Мохе исчерпан - советник президента


28.12.2016   14:27
Советник президента Грузии по вопросам религиозных и этнических меньшинств Софья Шаманиди посетила село Мохе Адигенского района (регион Самцхе-Джавахети) и встретилась с учениками местной школы, которые уже два дня проводят акции протеста, сообщает "ФронтНьюс".

По словам протестующих, в школе имел место факт дискриминации. Дело в том, что директор учебного заведения потребовал от девушек исповедующих ислам, снять головные уборы.

Представители мусульманской общины расценили это, как нарушение конституционного права на свободу вероисповедания.

Софья Шаманди провела встречу и с дирекцией школы, после чего инцидент был исчерпан, и ученицы вернулись к занятиям.

«Сегодня я встретилась с очень умной, здраво рассуждающей молодежью. Кроме этого, они хорошо знакомы с Конституцией, проинформированы о своих правах и могут зафиксировать свою позицию», -сказала Шаманиди журналистам.






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