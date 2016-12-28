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Грузинский спецназ подарил книги жителям Панкиси


28.12.2016   15:29
Сотрудники департамента по особым заданиям МВД Грузии подарили книги жителям Панкисского ущелья.

Двум библиотекам, расположенным в селах Омало и Джоколо, спецназовцы передали до 1 тысячи 500 книг.

«Панкисское ущелье – это регион, который особенно нуждается в нашей заботе и внимании. Именно поэтому, когда мы узнали об этих библиотеках, сочли своим долгом снабдить их книгами, так как считаем, что, поддерживая образование и начитанность, мы поддерживаем лучшее будущее этих людей», — сказал директор департамента по особым заданиям МВД Грузии Миндия Лорткипанидзе.

Среди переданных книг детская, художественная и научная литература.

В Панкисском ущелье проживают кистинцы — так в Грузии называют чеченцев, которые являются потомками переселенцев XVI—XIX века. Численность населения ущелья по разным подсчетам составляет от 7 до 10 тысяч человек. Во время двух чеченских войн конца ХХ и начала XXI века население Панкисского ущелья увеличилось за счет беженцев из Чечни.

После того, как в 2014 году на Ближнем Востоке была провозглашена террористическая группировка ИГИЛ, в Панкисском ущелье возросли радикальные настроения среди молодежи. Грузинские власти предпринимают всевозможные меры по борьбе с терроризмом, в числе которых расширение антитеррористического законодательства.

Эксперты указывают, что низкий уровень образования становится одним из факторов, влияющих на решение молодых людей примкнуть к рядам ИГИЛ.

"Новости-Грузия"





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