Грузинский спецназ подарил книги жителям Панкиси

28.12.2016 15:29 Сотрудники департамента по особым заданиям МВД Грузии подарили книги жителям Панкисского ущелья.



Двум библиотекам, расположенным в селах Омало и Джоколо, спецназовцы передали до 1 тысячи 500 книг.



«Панкисское ущелье – это регион, который особенно нуждается в нашей заботе и внимании. Именно поэтому, когда мы узнали об этих библиотеках, сочли своим долгом снабдить их книгами, так как считаем, что, поддерживая образование и начитанность, мы поддерживаем лучшее будущее этих людей», — сказал директор департамента по особым заданиям МВД Грузии Миндия Лорткипанидзе.



Среди переданных книг детская, художественная и научная литература.



В Панкисском ущелье проживают кистинцы — так в Грузии называют чеченцев, которые являются потомками переселенцев XVI—XIX века. Численность населения ущелья по разным подсчетам составляет от 7 до 10 тысяч человек. Во время двух чеченских войн конца ХХ и начала XXI века население Панкисского ущелья увеличилось за счет беженцев из Чечни.



После того, как в 2014 году на Ближнем Востоке была провозглашена террористическая группировка ИГИЛ, в Панкисском ущелье возросли радикальные настроения среди молодежи. Грузинские власти предпринимают всевозможные меры по борьбе с терроризмом, в числе которых расширение антитеррористического законодательства.



Эксперты указывают, что низкий уровень образования становится одним из факторов, влияющих на решение молодых людей примкнуть к рядам ИГИЛ.



"Новости-Грузия"









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