У находящейся в заключении учредителя "Центр Пойнт" обнаружилась опухоль

28.12.2016 18:24 У учредителя "Центр Пойнт" Майи Рчеулишвили, находящейся в заключении, в результате проведенных исследований обнаружилась опухоль левых легких. Об этом заявила "Пирвели"адвокат обвиняемой.



По информации адвоката Марины Цуцкиридзе, Майя Рчеулишвили по-прежнему проходит лечение в клинике Тодуа, и состояние ее здоровья тяжелое.



"Сегодня мы получили дополнительную документацию, где говорится, что у Майи Рчеулишвили диагностирована опухоль. Из-за тяжелого состояния здоровья врачи не проводят ей биопсию, но были проведены другие дополнительные исследования, на основании которых был установлен диагноз. Рчеулишвили по-прежнему остается в гражданской больнице"- отметила адвокат обвиняемой.



21 декабря городской суд не удовлетворил ходатайство об изменении предварительного заключения на залог в виде меры пресечения Майи Рчеулишвили в связи с ухудшением состояния здоровья.



Пострадавшие от строительной компании "Центр Пойнт" не согласны с требованием ходатайства для Майи Рчеулишвили, и заявляют, что данное ходатайство об ухудшении состояния здоровья обвиняемой является частью пиар-кампании.



Адвокаты основателя руководителя "Центр Пойнт", Майи Рчеулишвили в ближайшие дни обратятся с иском в европейский суд по правам человека.



"На этой неделе в Страсбург полностью будут отправленыматериалы, как вообще в связи с мерой пресечения, так и в связи с состоянием здоровья. Страсбургский суд, исходя из практики, рассматривает вопросы, связанные со здоровьем в течение 24 часов"- заявила адвокат Марина Цуцкиридзе.



Государственное обвинение обвиняет Майю Рчеулишвили в присвоении суммы в особо крупном размере.













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