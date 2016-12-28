Тугуши: Объединение «Имеди», «Маэстро» и GDS носит политический характер и плохо подействует на медиа-среду

28.12.2016 20:38 По мнению грузинского национального координатора Форума гражданского общества «Восточного партнерства» Лаши Тугуши, объединение в один холдинг телекомпаний «Имеди», «Маэстро» и GDS носит политический характер и плохо подействует на медиа-среду.



«В любом случае эта сделка носит политический характер, так как дело касается трех телеканалов. Согласно закону, из этих трех общественно-политическим, т.е. общим вещателем на рынке должен остаться один. Об этом очень ясно и прямо говорит нам закон «О вещании». Исходя из этого, понятно, что это вызывает не один вопрос и беспокойство. Прямо могу сказать, для нас особенно печально то, что существование такого телевидения как «Маэстро» оказывается под вопросом. Это для меня серьезный вопрос, потому что у «Маэстро» есть история, хороший коллектив, там работают хорошие журналисты и мне кажется, затруднительно решать этот вопрос одним мановением руки. Это решение, разумеется, плохо повлияет на медиа-среду, потому что, если следовать логике закона, выходит, что общим вещателем из трех телеканалов останется – «Имеди» и ограничится пространство», - заявил Лаша Тугуши.



По его оценке, в целом для медиа в Грузии сейчас создалась неординарная и сложная обстановка не только ввиду вышеупомянутой сделки, а исходя и из процессов, протекающих в Общественном вещателе и проблем, создавшихся у «Рустави 2».















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