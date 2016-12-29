Правительство Грузии создало информационную систему рынка труда

29.12.2016 09:25



Это инновационный механизм в сфере трудоустройства, заявил сегодня на презентации проекта заместитель министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Валерий Кварацхелия.



Единая информационная система рынка труда —



На веб-портале можно получить информацию о существующих тенденциях на рынке труда, востребованных профессиях, а также возможностях трудоустройства.



Министерство здравоохранения Грузии приступило к разработке информационной системы в 2016 году. Главная цель проекта — повысить информированность общества и помочь соискателям работы правильно спланировать свое будущее.







"Новости-Грузия" Доступная всем информационная система рынка труда в виде веб-портала «Спланируй будущее» создана правительством Грузии.Это инновационный механизм в сфере трудоустройства, заявил сегодня на презентации проекта заместитель министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Валерий Кварацхелия.Единая информационная система рынка труда — labour.moh.gov.ge создана по принципу одного окна и полностью адаптирована для лиц с ограниченными возможностями.На веб-портале можно получить информацию о существующих тенденциях на рынке труда, востребованных профессиях, а также возможностях трудоустройства.Министерство здравоохранения Грузии приступило к разработке информационной системы в 2016 году. Главная цель проекта — повысить информированность общества и помочь соискателям работы правильно спланировать свое будущее."Новости-Грузия"









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