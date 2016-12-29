Создание медиахолдинга в Грузии: что обещают сотрудникам «Маэстро»?

29.12.2016 09:35 Глава попечительского совета телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе рассказал, как изменится формат телекомпаний «Маэстро» и GDS после создания медиахоллинга.



Вчера стало известно, что три грузинские проправительственные телекомпании — «Имеди», ООО «Студия Маэстро», управляющая ТВ «Маэстро», и Georgian Dream Studio (телекомпания GDS) объединились в один медахолдинг под названием «Имеди».



Основателем, владельцем и спонсором медиахолдинга стала владелица ТВ «Имеди» Инна Гудавадзе – супруга покойного грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили, который основал телекомпанию в 2001 году.



Инна Гудавадзе делегировала Ираклию Рухадзе право на переговоры по покупке телеканалов. Сегодня он провел ознакомительную встречу с работниками «Маэстро» и осмотрел здание телеканала.

«Грузии нужны крупные телехолдинги для того, чтобы сконцентрировать ресурсы, чтобы более профессионально и экономично происходила подача новостей, развлекательных и других передач зрителю», — сказал Ираклий Рухадзе на встрече с сотрудниками «Маэстро».



Согласно действующему в Грузии закону «О вещании», один человек и связанные с ним лица имеют право владеть не более, чем одним телеканалом, вещающем в стране. Таким образом, после начала работы медиахолдинга, телеканалы «Имеди», «Маэстро» и GDS должны будут выработать единую информационную политику.



Ираклий Рухадзе называет этот закон «бессмысленным». Он заявляет, что информационная служба «Маэстро» продолжит работать в существующем формате.



«Мы так не смотрим на этот закон. Это бессмысленный и глупый закон. Но этот закон не так однозначно читается. В «Маэстро» никак не планируется аннулирование информационной службы. GDS мы позиционируем как развлекательный канал. У нас есть какие-то планы. Мы планируем создать и другие новые каналы, некоторые с нуля, а некоторые, в случае интересного предложения, купить. Мы расширимся», — добавил Рухадзе.



В ближайшее время Национальная комиссия по регулированию коммуникаций должна внести ясность в вопрос трансляции медиахолдинга «Имеди». Владелица нового холдинга до сих пор не обращалась к комиссии.



Бывший певец и шоумен Георгий Гачечиладзе уже продал Инне Гудавадзе свой контрольный пакет акций — 55-процентную долю в «Студии Маэстро». Гачечиладзе мотивирует свое решение проблемами с финансированием.



Сегодня стало известно, что 25-процентную долю Гудавадзе продала и другая владелица «Студии Маэстро» — дизайнер Мака Асатиани. Сумма сделки не разглашается.



«Мака Асатиани приняла решение несколько дней назад. Переговоры велись в течение нескольких месяцев. Фактически, она больше не могла принимать решения из-за малой доли и потеряла интерес к ней», — сообщил корр. «Новости-Грузия» адвокат Маки Асатиани Георгий Гвенетадзе.



Доли в телекомпании сохранил один из основателей телеканала Мамука Глонти (15%), а также Екатерина Акобия (5%). Глонти не согласен с решением о продаже и считает, что власти Грузии таким образом пытаются прибрать к рукам все медиапространство страны.



В ближайшее время завершаться переговоры по покупке контрольной доли телекомпании GDS, которая принадлежит Бере Иванишвили — сыну миллиардера Бидзины Иванишвили.



Оппозиционные политики считают, что сделка о покупке «Маэстро» и GDS носит политический характер и за ней стоят нынешние власти страны.

Депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Елена Хоштария считает, что объединение телеканалов призвано послужить созданию «медиа-комфорта» Бидзины Иванишвили.



«Имеди» покупает «Маэстро» и GDS и создается одна корзина. Это называется не покупка кого-то «Имеди», а создание медиа-комфорта Бидзины Иванишвили. Этот медиа-комфорт нужен вам для того, чтобы не говорить о нерешенных проблемах, будь то обесценивание лари, социальные или экономические проблемы. Вы хотите создать такую реальность во внешней среде», — сказала Хоштария.



"Новости-Грузия"









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