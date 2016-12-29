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На должность гендиректора Общественного ТВ претендуют 15 человек
29.12.2016 11:02
О своем желании принять участие в конкурсе на замещение должности генерального директора Общественного вещателя Грузии (ОВГ) заявили 15 человек. Прием документов для участия в конкурсе завершен, сообщает "ФронтНьюс".
За пост руководителя Общественного ТВ намерены побороться: Заал Анджапаридзе, Георгий Кавтарадзе, Васил Маглаперидзе, Нино Зауташвили, Гурам Палавандишвили, Николоз Мчедлишвили, Тинатин Бердзенишвили, Давид Цинцадзе, Манана Гогоберидзе, Рамаз Самхарадзе, Тамаз Бибилури, Натия Купрашвили и Маргарита Долидзе.
Список кандидатов будет опубликован в установленный законом трехдневный срок.
Победитель будет выявлен Попечительским советом ОВГ в результате конкурса из двух туров в течение последующих 10 дней.
Должность гендиректора ОВГ стала вакантной с 21 ноября, так как бывший генеральный директор Георгий Бараташвили за два года до истечения шестилетнего срока своих полномочий ушел в отставку после того, как в 2013 году Попечительский совет дважды объявлял ему недоверие, но в обоих случаях он смог восстановиться на должность при помощи суда.
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