Лучшим футболистом Грузии 2016 года назван Торнике Окриашвили

29.12.2016 11:20 Лучшим футболистом Грузии 2016 года стал Торнике Окриашвили. Награждение Федерации футбола Грузии состоялось в "Rooms Hotel Tbilisi".



В данной номинации были представлены: Гурам Кашия, Джано Ананидзе, Вако Гвилия, и Торнике Окриашвили.



Что касается других номинаций, призы распределились следующим образом:

лучший молодой футболист - Отар Китеишвили,

лучший судья - Георгий Вадачкория,

лучший тренер - Гия Цецадзе,

лучший футболист футзала - Звиад Купатадзе,

лучший гол - Ника Маисурадзе,

лучшая футболистка чемпионата по женскому национальному футболу - Лана Гиоргадзе,

лучший футболист чемпионата - Буду Зивзивадзе,

лучшая футболистка - Гульнара Габелия,

лучший бомбардир сезона 2015-2016 - Георгий Квилитая,

лучший бомбардир переходного чемпионата - Буду Зивзивадзе, а среди женщин эту награду получила Нино Чучулашвили.















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