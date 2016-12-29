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Лучшим футболистом Грузии 2016 года назван Торнике Окриашвили
29.12.2016 11:20
Лучшим футболистом Грузии 2016 года стал Торнике Окриашвили. Награждение Федерации футбола Грузии состоялось в "Rooms Hotel Tbilisi".
В данной номинации были представлены: Гурам Кашия, Джано Ананидзе, Вако Гвилия, и Торнике Окриашвили.
Что касается других номинаций, призы распределились следующим образом:
лучший молодой футболист - Отар Китеишвили,
лучший судья - Георгий Вадачкория,
лучший тренер - Гия Цецадзе,
лучший футболист футзала - Звиад Купатадзе,
лучший гол - Ника Маисурадзе,
лучшая футболистка чемпионата по женскому национальному футболу - Лана Гиоргадзе,
лучший футболист чемпионата - Буду Зивзивадзе,
лучшая футболистка - Гульнара Габелия,
лучший бомбардир сезона 2015-2016 - Георгий Квилитая,
лучший бомбардир переходного чемпионата - Буду Зивзивадзе, а среди женщин эту награду получила Нино Чучулашвили.
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