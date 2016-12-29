Законом не запрещено, чтобы информационные выпуски двух каналов были в руках одного человека - глава НККГ

29.12.2016 11:54 Председатель Национальной комиссии коммуникаций Грузии Вахтанг Абашидзе заявил в эфире "Общественного вещателя", что закон не запрещает, чтобы информационный выпуск двух каналов был в руках одного человека.



"Касательно того, может ли та или иная компания иметь информационный выпуск, и может ли быть два канала, информационный выпуск которых находится в руках одного лица, такого общего запрета закон не предусматривает. То есть можно, чтобы у одного лица были свои информационные и общественно-политические передачи, то есть иметь общее вещание, которое распространяется по интернету, спутнику, посредством кабельных сетей.



Может возникнуть единственный вопрос в ходе эфирного вещания: возможно ли существование двух таких параллельных каналов. Здесь тоже возникает очень серьезный вопрос. Мы можем обсудить это только после того, как будет представлена документация.



Редакция закона 2004 года гласит, что одно лицо имеет право владеть не более чем одним общим эфирным телевизионным каналом, и эфирным радиоканалом. То есть, это было увязано с существованием ограниченного ресурса частоты, чтобы тогда, когда все телевидения вещали по своей частотной лицензии, не произошла их концентрация в одних руках, и обеспечить конкуренцию и плюрализм"- заявил Вахтанг Абашидзе.















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