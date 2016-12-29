Патриарху советуют пройти лечение в Германии, но он отказывается - врач

29.12.2016 12:02 По словам врача патриарха Цисаны Шартава, врачи советуют патриарху отправиться в Германию, но Илия II не соглашается.



Как заявила заместитель руководителя департамента здравоохранения патриархии, врач патриарха Цисана Шартава, состояние здоровья Илии II стабильное, но на фоне инфекции в желчном пузыре начался воспалительный процесс и консилиум врачей предложил перевезти патриарха в Германию, где он бы находился под наблюдением специалистов.



«Состоялся консилиум и было высказано предложение перевезти патриарха в Германию, где он бы находился под наблюдением специалистов.



У Илии II желчно-каменная болезнь. На фоне инфекции началось воспаление желчного пузыря и с этим нужно бороться, чтобы избежать операции. Но если воспалительный процесс не погасить, может возникнуть необходимость операции. Поэтому врачи проявили осторожность и предложили патриарху отправиться на лечение в Германию. Патриарх отказывается. Он чувствует себя лучше с каждым днем. Вероятные осложнения есть всегда, когда мы имеем дело с инфекцией, может возникнуть подобная проблема, с которой нужно своевременно справиться. Если она продолжится и примет другой вид, может потребоваться операционное вмешательство. Мы постоянно обсуждаем это. Для Илии II лучше находиться под наблюдением в Германии», - заявила Цисана Шартава.













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