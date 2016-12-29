Бывший монах решил предупредить Грузию об опасности, испортив лифты в своем доме

29.12.2016 16:03 Монах Николоз решил предупредить своих соседей и страну о надвигающейся опасности, заколотив дверь лифта в многоэтажном доме.



Как сообщает телекомпания «Рустави 2», инцидент произошел вчера поздно вечером в одном из жилых домов на Зестафонской улице в Тбилиси.



Монах Николоз, выйдя на лестничную клетку, начал заколачивать и разбивать двери двух лифтов, находящихся здесь. Соседи попытались его остановить, но не сумели. В дело вмешались сотрудники полиции.



«Мы вышли на шум и увидели, что он заколачивал двери лифта. В то время должна была прийти моя сестра. Она впала в панику, когда открылись двери и перед ней оказался занавес. Я нагнулся, чтобы достать ее и в это время меня ударили молотком по голове, и я отключился. Он ломает лифты», — сказал житель дома Мамука Рехвиашвили в интервью «Рустави 2».



Сам монах Николоз объясняет свои действия благими намерениями. Он называет себя «святым человеком».

«Когда святой человек действует, он своим действием предупреждает не только корпус, а предупреждает всю страну о приближающейся опасности. Когда лифт остановился, была опасность, что он сорвется, тогда нас конкретно предупредили, чтобы мы не пользовались лифтом», — сказал он журналистам.



В патриархии Грузии сообщили, что «из-за проблем со здоровьем», статус священнослужителя был приостановлен монаху Николозу еще 15 лет назад. С обвинениями в адрес монаха не согласна его паства. Они считают, что он не представляет опасности для общества.



"Новости-Грузия"









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