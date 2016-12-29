Протокол заседания Священного Синода Грузинской Православной Церкви от 22 декабря 2016 года

29.12.2016 20:12 22 декабря 2016 года в Патриархии Грузии состоялось очередное заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Председательствовал на собрании Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, секретарём был назначен митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе).



Католикос-Патриарх всея Грузии приветствовал членов Священного Синода и ознакомил их с вопросами, вынесенными на обсуждение.



На заседании Священного Синода были рассмотрены следующие темы:



По поводу документов, принятых на острове Крит, доложил митрополит Горийский и Атенский Андриа (Гвазава). Он отметил: как известно, 17-26 июня на острове Крит состоялся собор, в работе которого приняли участие представители десяти поместных православных церквей.



Подготовка к подобному собору шла в течение десятилетий, и его проведение является важнейшим явлением в жизни Православной Церкви.



Подготовку собора с самого начала возглавила Константинопольская Патриархия, а к процессу были подключены все официальные Церкви. В предсоборных рабочих встречах с 1961 года участвовали и делегаты Грузинской Патриархии.



Разумеется, внесённый вклад духовенства старшего поколения на протяжении десятилетий неоценим.



Как было отмечено и ранее, серьёзные препятствия на последнем этапе подготовки к собору не позволили нескольким поместным Церквам принять участие в работе Критского собора, вследствие чего мы вновь выражаем своё огорчение, но и в настоящее время мы считаем, что обязательным было изучение и рассмотрение вопросов, поставленных всеми Церквами, что не было осуществлено.



В связи с означенной темой Священный Синод постановил:



Поскольку в работе Критского собора не принимали участие представители четырёх поместных православных Церквей, он не может быть назван всеобщим, всеправославным собором;



Во время подготовки и проведения Критского собора был нарушен установленный и признанный православными Церквами принцип консенсуса, предполагавший всеобщее согласие по обсуждению вопросов и единодушное принятие решений.



Поэтому постановления Критского собора не могут быть обязательными для Грузинской Православной Церкви.



В утверждённых Критским собором документах не выражены по существу представленные церквами основательные замечания.



Поэтому необходима их последующая переработка и исправления. Не исключено в некоторых случаях и создание новых документов.



А для этого необходимо, чтобы переведённые и пересланные секретариатом Критского собора тексты стали доступны для духовенства Грузинской Церкви, богословов и верующих мирян и, с учётом их основательных замечаний, документам был придан соответствующий догматический и канонический облик Православной Церкви.



Состоявшееся 17-26 июня на острове Крит собрание может считаться значительнейшим этапом для проведения Великого и Святого Всеправославного собора, который должен способствовать принятию решений на основании общего православного единого соборного и апостольского учения.



Священный Синод Грузинской Церкви постановил, чтобы была создана богословская комиссия в следующем составе:



А) Митрополит Горийский и Атенский Андриа (Гвазава) председатель;



Б) Митрополит Потийский и Хобский Григол (Бербичашвили)



В) Митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири)



Г) Митрополит Руставский Иоанн (Гамрекели)



Д) Епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек (Хачидзе)



Е) Протопресвитер Георгий (Звиададзе)



II. Св. Синод обсудил вопрос существующих при храмах воскресных школ и постановил:



Поручить Митрополиту Руставскому Иоанну (Гамрекели) выработать в учебном центре программу воскресных школ по следующим предметам:



Закон Божий, история Грузии, грузинская литература, родная культура, правила бытового поведения и традиции (этнография).



Центр должен также оказать содействие в подборе литературы и осуществлять мониторинг работы означенных школ.



III. Священный Синод обсудил ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в грузинских православных епархиях. Архиереями были высказаны соображения по последующему улучшению ситуации в сфере просвещения и экономического положения.



IV. Священный Синод обсудил вопрос временного переноса церковных святынь из музеев в храмы в дни церковных праздников.



Св. Синод постановил:



А) С целью заведомо избежать недоразумений в процессе переноса церковных святынь в храмы и обеспечения безопасности святынь поручить отделу поиска и защиты святынь Патриархии Грузии (председатель – епископ Никорцминдский Вахтанг(Липартелиани), в каждом конкретном случае осуществить соответствующую организацию в соответствующих государственных структурах, с участием представителей общественности, с тем, чтобы святыни были доставлены по месту назначения с соблюдением всех мер безопасности и столь же достойно и почтительно возвращены назад.



Б) Временно вывезенные из музеев святыни должны быть доставлены в тбилисский кафедральный собор Самеба – Пресвятой Троицы, и в те епархии, управляющие которых изъявят желание перевезти святыни согласно установленным правилам.



В обоих случаях время переноса должно определяться по отдельности, по представлению отдела поиска и защиты святынь Патриархии Грузии, по благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии.



V. Священный Синод обсудил канонизацию некоторых лиц и постановил:



1) Причислить к лику святых монахиню Нино (Амилахвари 1784-1839) и наречь её святая Нино, обновительница женского Преображенского монастыря Самтавро; создать икону, жизнеописание и кондак; днём поминовения учредить 11 (24) февраля.



2) К лику святых также причислить игуменью Нино (Амилахвари 1815-1904) и наречь её святая Нино (игуменья монастыря Самтавро); создать икону, жизнеописание и кондак; днём поминовения учредить (29 декабря) 11 января.



3) Причислить к лику святых схим-игуменью Тамару (Марджанишвили 1869-1939) и наречь её святая Тамара Исповедница; создать икону, жизнеописание и кондак; днём поминовения учредить (28 мая) 10 июня.



4) Причислить к лику святых царя Грузии Баграта III и наречь его святой добродетельный царь Баграт, объединитель Грузии; создать икону, жизнеописание и кондак; днём поминовения учредить (7 мая) 20 мая.



5) Причислить к лику святых царя Имерети Соломона I наречь его святой благоверный царь Соломон; создать икону, жизнеописание и кондак; днём поминовения учредить (23 апреля) 6 мая.



6) Причислить к лику святых Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Калистрата (Цинцадзе) и наречь его святой Патриарх Калистрат; создать икону, жизнеописание и кондак; днём поминовения учредить (21 января) 3 февраля.



VI. Священный Синод обсудил вопрос планируемых мероприятий по поводу 100-летия восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви; 40-летия со дня интронизации и 85-летия со дня рождения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.



Постановили: создать юбилейную комиссию и включить в её состав со стороны Церкви следующих членов:



А) Митрополита Чиатурского и Сачхерского Даниэла (Датуашвили)



Б) Митрополита Ахалцихского и Тао-Кларджетского Теодора (Чуадзе)



В) Митрополита Зугдидского и Цаишского Герасима (Шарашенидзе)



Г) Епископа Бодбийского Якова (Якобашвили)



VII. Священный Синод заслушал информацию руководителя отдела миссий и евангелизации, митрополита Чиатурского и Сачхерского Даниэла (Датуашвили) по миссионерским мероприятиям, намеченным на юбилейный год.



Постановили: составить перечень мероприятий и план их осуществления.



VIII. Священный Синод заслушал информацию хорепископа Католикоса-Патриарха, митрополита Ахалцихского и Тао-Кларджетского Теодора (Чуадзе) по поводу проведённой в сентябре с.г. встрече в городе Кьето (Италия).



Также была заслушана информация о текстах и проповедях в масс-медиа и социальных сетях, распространяемых в последнее время в адрес Церкви.



Священный Синод принял следующее обращение:



Как и ранее, в последнее время в средствах масс-медиа опубликована не одна клеветническая статья по церковным вопросам, целенаправленного предназначения.



К этому добавились оценки и взаимные обвинения духовных лиц в публичном пространстве, что вызвало в обществе справедливый негативный настрой и огорчение.



На протяжении истории мы имеем не один пример острых дебатов, проводившихся по тем или иным церковным вопросам, хотя эти темы не касались личных взаимоотношений, ограничиваясь догматико-вероисповедальной проблематикой.



Острые дебаты по вопросам вероисповедания – естественное явление, но подобные темы и другие вопросы, прежде всего, должны были получить оценки в лоне Церкви, и только лишь после этого вынесены на обсуждение общественности, поскольку граждане в меньшей степени знакомы с реально существующей ситуацией, и для них это может стать предметом замешательства и причиной прегрешения.



Те же силы, которые преднамеренно действуют во вред Церкви, желают, чтобы напряжение глубже укоренилось в публичном пространстве. Поэтому обращаемся к духовным лицам и прихожанам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

