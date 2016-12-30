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Президент Грузии поздравил коллектив Общественного ТВ с 60 -летием со дня основания


30.12.2016   15:44
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил сотрудников Общественного ТВ с 60 -летием со дня основания грузинского телевидения.

Сегодня грузинское телевидение празднует свое 60-летие — первая телепередача вышла в эфир 30 декабря 1956 года.

По словам президента, на протяжении всей истории телеканала сотрудники держат руку на пульсе важнейших для страны событий и главными принципами деятельности журналистов остаются объективность и неподдельный интерес к проблемам людей.

«Появление в Грузии Первого канала существенно изменило общественную реальность. Телевидение развивалось вместе с обществом и, вместе с этим, часто определяло направление его развития и ориентиры.

После завоевания независимости появление разнообразных средств массовой информации лишь увеличило значение вашего канала и ответственность в деле формирования полноценного гражданского общества», - отмечет президент.






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